- Есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты. Во-первых, она имеет свой специфический хруст, во-вторых – специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь. На банкнотах 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесённые цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зелёного до золотого, - пояснили в Нацбанке.Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые чётко просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.
