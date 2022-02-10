- Есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты. Во-первых, она имеет свой специфический хруст, во-вторых – специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь. На банкнотах 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесённые цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зелёного до золотого, - пояснили в Нацбанке.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Начальник управления экспертизы банкнот и монет Национального банка Казахстана Аскат Мукамадиев сообщил, что в прошлом году регулятор и банки второго уровня выявили 519 поддельных денежных знаков на сумму 1 577 400 тенге. Это более чем на треть меньше, чем в 2020 году. - Чаще всего в прошлом году подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге – 340 штук, что составило 65% от общего количества выявленных подделок. Далее идут подделки номиналом 5 000 тенге – 94 штуки (15%), 10 000 тенге – 36 штут (7%), остальные 13% приходятся на другие номиналы банкнот, - рассказал Аскат Мукамадиев. Выявляли подделки в основном в Алматы (355 штук), Нур-Султане (54 штуки) и ВКО (26 штук). Основная масса фальшивок изготавливалась по упрощённой технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности.Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые чётко просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.