- Поступления по импорту (в бюджет) составили 33,8 миллиарда тенге, что на 10 млрд больше, чем в 2020 году, - пояснили в департаменте.

- Приличную часть импорта из России, Беларуси и Кыргызстана заняли продукты питания, такие как сахар, молочная продукция, овощи и фрукты, - отметил Артем Абильдинов. - Также наряду с администрированием, департаментом ведется работа по пресечению фактов ввоза и вывоза запрещенных и ограниченных к ввозу и вывозу товаров, в том числе регулярно проводится тематическая налоговая проверка по вопросу наличия и отсутствия товарно-транспортных накладных на импортируемые товары с ЕАЭС и соответствия наименования товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных, охвачено 1307 автомобильных транспортных средств, из них по 152нарушения не выявлены. Взыскано штрафов на сумму 21,08 млн тенге.

- По обращению изъятого товара в доход государства в судебные органы в 2021 году было передано 32 исковых заявления. Из них 18 материалов находятся на рассмотрении, два материала готовятся для передачи в суд, по 15 исковым заявлениям вынесено решение «обращения в доход государства», - рассказал Артем Абильдинов.

лекарства китайского производства - 3200 штук

защитные костюмы - 3100 штук

тест на СОVI-19 - 2000 штук

Пульсометр Pulse oximetr - 2539 штук

термометры - 1073 штук

щел.протезы - 40 килограмм

игрушки - 166 штук

подошва для обуви - 500 штук

детские машинки - 5 штук

чай - 645 штук

приставка для телевизора - 720 штук

автомобильная сигнализация - 32 штук

кронштейн для бытовой техники - 508 штук

шубы, пальто - 220 штук

куртки - 143 штук

джинсы - 47 штук

микроскопы - 24 штук

лекарства, защитные маски и очки - 25526 штук

оптический прицел - 1635 штук

электронные сигареты - 4899 штук.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 10 февраля, на брифинге в региональной службе коммуникаций заместитель руководителя департамента госдоходов по ЗКО Артём Абильдинов рассказал о проводимой ведомством работе администрирования НДС в рамках ЕАЭС. По его словам, контроль за перемещением продукции через государственную границу Казахстана осуществляют органы государственных доходов. В 2021 году в ЗКО из стран ЕАЭС (куда входят Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения) импортировано товаров на сумму 282 миллиарда тенге.Больше всего товаров было ввезено из России – 96,2%, из Беларуси – 3,06%, и по 0,4% из Кыргызстана и Армении. Как выяснилось, ввозят всё: одежду, гигиенические и косметические средства, стройматериалы, пшеницу, муку, подсолнечное масло, окорочок и многое другое.В департаменте пояснили, что за 2021 год по администрированию косвенных налогов в рамках ЕАЭС обеспечено 1,4 млрд тенге дополнительных поступлений. Как стало известно, в прошлом году в ЗКО было пресечено 398 фактов вывоза товаров, на которые введены ограничения по вывозу. Вывезти пытались нефтепродукты, макулатуру, лом и черный металл, товары, подлежащие экспортному контролю и лесоматериалы. Больше всего фактов - это возврат товаров из Перечня изъятий.