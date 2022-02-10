Сваттинг - тактика домогательства, заключающаяся во введении спецслужб в заблуждение. Главная цель сваттинга - на ложный адрес должны съехаться все экстренные службы. Тактику используют ради забавы, для запугивания и порчи репутации.Задержанные, по версии следствия, причастны к массовому распространению в конце 2021 - начале 2022 годов заведомо ложных сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана и Молдовы.
- Их организаторами и администраторами являлся гражданин Украины 2003 года рождения, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины, а также его подельники, - говорится в сообщении.В отношении них возбуждены уголовные дела, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до восьми лет. Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз. Один из последних случаев лжеминирования в ЗКО произошёл селе Подстепное. Причастны ли к нему задержанные, неизвестно. 25 января из школы эвакуировали учащихся и работников. Выяснилось, что в 10:30 в полицию сообщили о «заминированной» школе. На странице бывшего ученика общеобразовательного учреждения в VK было опубликовано намерение взорвать здание. Публикацию увидел один из родственников и позвонил в 102. Позже стало известно, что страница фейковая - клон реального профиля жителя села. Сам школьник рассказал нам, что по его данным, клон создавался в России. К слову, в этот же день из-за подобных угроз были отменены занятия в школах Челябинска, Тюмени и Самары.