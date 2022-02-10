Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ФСБ России сообщили о задержании 14 участников сваттинговых интернет-сообществ.

Сваттинг - тактика домогательства, заключающаяся во введении спецслужб в заблуждение. Главная цель сваттинга - на ложный адрес должны съехаться все экстренные службы. Тактику используют ради забавы, для запугивания и порчи репутации.

- Их организаторами и администраторами являлся гражданин Украины 2003 года рождения, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины, а также его подельники, - говорится в сообщении.