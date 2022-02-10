Мальчик получил серьёзные травмы из-за падения с четырёхметровой высоты, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ребёнок провалился в септик в ЗКО Инцидент произошёл восьмого февраля по улице Лесная села Подстепное. Семилетний ребёнок провалился в септик, играя во дворе строящегося дома. К счастью, он оказался пустым. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, состояние маленького пациента по-прежнему тяжёлое. - Он находится в детской больнице. Врачи делают всё возможное. О прогнозах говорить рано, состояние тяжёлое. Предстоит долгая реабилитация, - отметили в пресс-службе ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.