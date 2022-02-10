До нового назначения он занимал должность заместителя председателя комитета противопожарной службы МЧС РК, передаёт Polisia.kz. Аян Дуйсембаев возглавил департамент полиции Мангистауской области Фото: polisia.kz По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел Казахстана на должность начальника департамента полиции Мангистауской области назначен Аян Дуйсембаев. Аян Дуйсембаев родился в 1966 году в Атырауской области. В органах внутренних дел начал работать с 1999 года. С 2012 года занимал должность первого заместителя начальника департамента внутренних дел Атырауской области, с 2016 по 2019 год – начальника этого же департамента. В период с 2019 по 2021 год работал советником акима Мангистауской области. Напомним, летом 2018 года в социальных сетях появилось видео, на котором человек, похожий на Дуйсембаева, находится за игральным столом казино в Минске. Позже в МВД подтвердили, что лицо на видео – действительно Дуйсембаев, при этом в министерстве заверили, что он лишь находился в помещении - приехал помогать другу. В 2019 году Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести служебное расследование в отношении Дуйсембаева. Поводом стало появление в социальных сетях видео, на котором полицейский катается верхом на лошади. В описании говорилось, что скакуна Дуйсембаеву подарил бизнесмен из родного села в Кызылкогинском районе. Уже через несколько дней приказом министра внутренних дел, по согласованию с администрацией президента, за нарушение служебной этики Дуйсембаева освободили от должности начальника департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.