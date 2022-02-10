Во дворе многоэтажки уже образовался ледовый каток из нечистот. Жильцы жаловались на антисанитарию и жуткую вонь близ дома, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ледовый каток из нечистот появился во дворе новостройки Уральска Седьмого февраля жильцы дома №31 микрорайона Кадыра Мырза Али собрались во дворе новостройки. Они рассказали, что на протяжении полугода у них в канализационной насосной станции (домов №29 и №31) очень часто ломается насос и забиваются трубы. Из-за этого нечистоты вытекают на поверхность земли и топят всю дворовую территорию. В тот же день журналистам не удалось получить комментарий от застройщика ТОО "Орал полимер". На следующий день в пресс-службе акимата сообщили, что власти нашли решение данной проблемы. Сегодня, десятого февраля, заведующий сектором коммунального хозяйства отдела ЖКХ Уральска Темирлан Ликеров пояснил, что застройщик временно обслуживал КНС, заключал договор с эксплуатирующей организацией ТОО "Батыс су арнасы". Он производил замену насоса в случае поломки. Затем передал её в сервисную компанию "Сити 07" (КСК).
- Мы помогали в обслуживании этого дома, вызывали специалистов для откачки нечистот и для проведения пуска-наладки оборудования. КНС на балансе ЖКХ и эксплуатирующей организации не состоит. В ходе проведенного технического совещания, совместно с застройщиком и КСК , было принято решение о том, что КСК заключает договор с ТОО "Батыс су арнасы" по обслуживанию данной КНС, - пояснил Темирлан Ликеров. - Вопрос был закрыт, проблема снята.
Также на совещании принято решение оформить КНС и передать её в эксплуатирующую организацию.