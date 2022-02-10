Опубликовано новое постановление исполняющей обязанности главного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой о снятии ограничительных мероприятий в организациях образования, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Согласно документу, с 14 февраля разрешено обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности.

- Руководителям организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности поручено обеспечить строгое соблюдение требований постановления от 25 августа 2021 года № 36 и санитарных правил, утверждённых приказом министра здравоохранения от 5 августа 2021 года, - говорится в постановлении.

Документ вступил в силу 10 февраля.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.