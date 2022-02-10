– Мы, граждане Казахстана, предприниматели, не должны из-за этого страдать. За счёт граждан страны поднять розничную цену - не лучшее решение. Мы внесли предложение, чтобы грузоперевозчики получали дизельное топливо на территории Казахстана по 230 тенге. Ведь фактически во всех областях установлена именно такая цена. Нам должны предоставить возможность приобретать топливо по минимальной цене, которая имеется на рынке. 230 тенге за литр дизельного топлива - рентабельная цена для реализаторов топлива. Нам было бы легче работать, ведь за счёт увеличения цены за ГСМ увеличивается и стоимость грузоперевозок, что отражается на цене товаров народного потребления. А работать себе в убыток мы не можем, хотим, чтобы нас услышали и поддержали, -высказался Серик Сытдыков.

– Конституция РК гласит, что перед законом все равны и у всех граждан должны быть равные условия. Но, как мы видим, приказом министра цену на топливо подняли только у нас и в Актюбинской области. Мотивируют это тем, что наш регион является приграничной областью и транзитные большегрузы заправляются у нас. Но Атырауская область граничит с Астраханской областью, Павлодар тоже граничит с РФ, но у них топливо стоит 230 тенге. Цену подняли в январе. В ноябре оно стоило 195 тенге, топливо имелось в наличии во всех заправках. Далее за день цена поднялась до 260 тенге. Объяснили это тем, что на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе идут ремонтные работы. Повышение стоимости дизельного топлива повлияло на всё - подорожали продукты, дорожно-строительные работы и другие услуги, - рассказал председатель комитета по энергетики, транспорту и ЖКХ ПП ЗКО Турарбек Тлемисов.

– Реализатору ТОО PetroRetail так же не выгодна эта цена, они написали три письма в ассоциацию реализаторов дизельного топлива Казахстана с просьбой снизить цену до 230 тенге. У них в два раза упали объёмы реализации, ведь все транзитные фуры заправляются в других регионах по 230 тенге, минуя при этом заправки ЗКО и Актюбинской области, - подчеркнул Турарбек Тлемисов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 10 февраля, на площадке региональной палаты предпринимателей прошло заседание комитета по энергетики, транспорту и ЖКХ. Основной темой стала стоимость дизельного топлива в нашей области. В большинстве регионов его продают по 230 тенге за литр, а в ЗКО и Актюбинской области с января этого года цена на этот вид ГСМ достигает 260 тенге. Руководитель компании по грузоперевозкам ИП "Бек-Транс" Серик Сытдыков говорит, что цена топлива в ЗКО максимально была приближена к российским ценам.Председатель комитета по энергетики, транспорту и ЖКХ ПП ЗКО Турарбек Тлемисов говорит, что вопрос назревал давно, состоялась даже встреча с главой области по этой проблеме, а акимат написал письмо в министерство энергетики.В качестве решения этой проблемы предложили ввести систему заправки талонами и топливными картами. Другими словами, если жители ЗКО будут заправляться по этой системе. то топливо им обойдется в 230 тенге, а если наличными, как это делают транзитные большегрузы, то придется заплатить 260 тенге.Председатель комитета добавил, что принято решение направить обращение в национальную палату предпринимателей с просьбой рассмотреть этот вопрос.