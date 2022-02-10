– Для исполнения противопаводковых мероприятий планируется произвести плановые работы по врезке в самотечный канализационный коллектор на КНС-2. В связи с этим 11 февраля с 00:00 до 12:00 будет произведено снижение давления в сетях водоснабжения города. Приносим извинения за временные неудобства, - уточнили в ТОО "Батыс су арнасы".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ТОО "Батыс су арнасы", давление воды снизят с полуночи до полудня 11 февраля.Ремонтом будут заниматься 19 работников предприятия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.