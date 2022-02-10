Скриншот с видео В мессенджере WhatsApp распространилось видео с дерущимися на дороге мужчинами. Голос за кадром говорит, что потасовка произошла между водителями маршрутных автобусов, один из которых работает на маршруте №43. Мужчин пришлось разнимать проезжавшим мимо людям. Судя по видео, стычка произошла в районе остановки Универмаг.

Подравшихся на дороге водителей автобуса оштрафовали в Уральске

В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что конфликт произошёл между водителями маршрутных автобусов №43 и №33 «из-за недопонимания». С них взяты объяснительные, стражи порядка проводят проверку.

В ЖКХ Уральска пообещали прокомментировать ситуацию позже.

pLXw04HipWs

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.