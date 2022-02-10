Драка водителей автобусов на дороге попала на видео в Уральске
Инцидент произошел десятого февраля, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В мессенджере WhatsApp распространилось видео с дерущимися на дороге мужчинами. Голос за кадром говорит, что потасовка произошла между водителями маршрутных автобусов, один из которых работает на маршруте №43. Мужчин пришлось разнимать проезжавшим мимо людям. Судя по видео, стычка произошла в районе остановки Универмаг.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что конфликт произошёл между водителями маршрутных автобусов №43 и №33 «из-за недопонимания». С них взяты объяснительные, стражи порядка проводят проверку.
В ЖКХ Уральска пообещали прокомментировать ситуацию позже.
