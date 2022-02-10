- По результатам проведённых спецопераций у задержанных изъят следующий арсенал оружия: два автомата «Калашникова», четыре пистолета системы «ПМ», четыре пистолета «Глок», револьвер, пистолет «ТТ», помповое ружье, автоматическая винтовка, гладкоствольный карабин «Сайга-410», травматический пистолет «Оса», граната РГД-5 и более 130 единиц боеприпасов различного калибра, - рассказали в полиции.

Фото: Polisia.kz. Сотрудники департамента криминальной полиции МВД с участием территориальных подразделений провели задержания в Нур-Султане, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске и Кызылорды. Задержанные - ряд лидеров криминалитета и участников ОПГ, причастные к организации массовых беспорядков 4-7 января.Задержанные помещены под стражу. Проводится досудебное расследование.

jDQl8ld4ATU

