- По результатам проведённых спецопераций у задержанных изъят следующий арсенал оружия: два автомата «Калашникова», четыре пистолета системы «ПМ», четыре пистолета «Глок», револьвер, пистолет «ТТ», помповое ружье, автоматическая винтовка, гладкоствольный карабин «Сайга-410», травматический пистолет «Оса», граната РГД-5 и более 130 единиц боеприпасов различного калибра, - рассказали в полиции.Задержанные помещены под стражу. Проводится досудебное расследование.
