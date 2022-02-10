Сегодня, 10 февраля, по итогам утренних торгов на казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 425,02 тенге. Снижение составило на 1,27 тенге. За последнюю неделю американская валюта подешевела на 7,8 тенге. Так, если третьего февраля официальный курс доллара составлял 434,11 тенге, то на 10 февраля составил 426,31 тенге. Снизился и курс евро. Конечно, не так, как доллар, но всё же. Третьего февраля официальный курс евро составил 490,28 тенге, а на 10 февраля курс составил 487,02 тенге. В уральских обменниках доллар покупают в коридоре 424-425 тенге, а продают по 427-429 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.