Суд санкционировал меру пресечения в отношении трёх известных вайнеров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива "МГ" Речь идёт о компании Mudaraban Capital. В апреле 2021 года в полицию с коллективным заявлением обратились жители Алматы. По версии следствия, руководители компаний Astex.kz и ACD technology с февраля 2019 года по январь 2021 года заключали с ними договоры о совместной деятельности для вовлечения средств, якобы необходимых для участия в госзакупках. Согласно документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Более двух миллиардов тенге в Astex.kz от 160 вкладчиков поступали через Mudaraban Capital. Установлены и другие компании, через которые в Astex.kz и ACD technology переводились денежные потоки от вкладчиков. В конце октября прошлого года руководителя Mudaraban Capital взяли под стражу. Сам же глава компании Рустам Бурканов уверял, что является пострадавшим от действий своего партнёра - руководителя Astex.kz. Ещё тогда пользователи социальных сетей были недовольным тем, что рекламировали компанию (которая в итоге оказалась финансовой пирамидой) известные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Сегодня, 10 февраля, в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилась информация о том, следственный суд санкционировал меру пресечения в отношении этих трёх вайнеров. Якобы они не только рекламировали Mudaraban Capital, но и на регулярной основе получали доход как совладельцы компании. В пресс-службе алматинского городского суда информацию подтвердили.
- Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении граждан Т. и Ш. меры пресечения в виде залога в размере 1000 МРП удовлетворено. В отношении гражданина С. поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста, данное ходатайство удовлетворено, в отношении гражданина С. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отсутствии подозреваемого сроком на два месяца. Указанные лица подозреваются по статье 217 части 3 пункта 2 УК, - говорится в сообщении.
Статья 217, часть 3, пункт 2 УК РК звучит как «создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, совершенное с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере».