Интервал между автобусами составит 15 минут, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 10 микроавтобусов будут обслуживать маршрут №35 в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Работа городского маршрута №35 вызывает массу нареканий со стороны жителей Уральска. Люди жалуются, что им приходится ждать автобус по 40-50 минут, из-за чего они опаздывают на работу, а дети в школу. Своё возмущение горожане высказали заместителю акима Уральска Асхату Кульбаеву и попросили либо наладить работу маршрута №35, либо заменить его на другой. Тогда чиновник пообещал решить проблему в течение недели. Как стало известно сегодня, проблему всё же решили. Перевозчик, обслуживающий этот маршрут, обязался наладить работу.
– Компания ТОО «Алый парус» обслуживала городской маршрут №35 «Поликлиника №5-Набережная реки Урал» автобусами большого класса. В связи с убыточностью перевозчик приостановил маршрут, что привело к многочисленным жалобам жителей. Акимат провёл работу с перевозчиком, который обязался выставить с 11 февраля на данный маршрут 10 автобусов малого класса (микроавтобусы - прим. автора) с интервалом 15 минут, - сообщили в городском отделе ЖКХ, ПТиАД.
Горожан также попросили сообщать о нарушениях в работе маршрута №35  по телефону 50-04-02.