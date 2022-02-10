Квоту сократили сразу на 16%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Скоро некому будет строить дома - в Казахстане вновь заговорили о дефиците строителей Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения Казахстана сообщили о сокращении квоты на привлечение иностранной рабочей силы до 23 560 единиц. Соответствующий приказ принят четвёртого февраля. Изначально планировалось выдать 28 352 квоты. Квота распределена на четыре категории:
  • 1 243 разрешения для привлечения руководителей и их заместителей,
  • 6 499 - для привлечения руководители структурных подразделений,
  • 11 110 - для привлечения специалистов,
  • 2 396 - для привлечения квалифицированных рабочих.
  • Также 2 312 человек можно привлечь на сезонные работы.
По состоянию на первое февраля, по разрешениям местных исполнительных органов в Казахстане трудились 14 932 иностранца. В начале февраля сообщалось, что в Атырауской области требуется более пяти тысяч квалифицированных специалистов. Местные власти вынуждены привлекать рабочую силу из Венгрии, Турции, Великобритании и Индии, так как среди безработных местных жителей таких специалистов не нашли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.