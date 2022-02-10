Фото из архива "МГ" По данным ТОО «Казавтодор» филиала ЗКО, в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на дороге республиканского значения Уральск - Таскала - граница РФ (76-104 километры, от посёлка Таскала до границы РФ) для всех видов автотранспорта. В области наблюдается сильный ветер, низовая позёмка, метель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.