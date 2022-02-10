Такую цифру озвучили в комитете по регулированию естественных монополий, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Половина Атырау останется без газа на 10 дней Иллюстративное фото из архива "МГ" В ведомстве напомнили, что ввели мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и газоснабжение. Тарифы на уровне декабря 2021 года сохранятся до первого июля 2022 года. Предпринятые меры, по подсчётам КРЭМ, сэкономят населению порядка 3,2 млрд тенге:
  • на теплоснабжении – 1,4 млрд тенге;
  • на электроснабжении – 839,7 млн тенге;
  • на водоснабжении – 367,6 млн тенге;
  • на водоотведении – 224,6 млн тенге;
  • на газоснабжении - 318,7 млн тенге.
Восьмого февраля премьер-министр Казахстана сообщил, что для формирования бережного отношения к водным ресурсам и установления объективной платы с 2023 года будет введён дифференцированный тариф по объёмам потребления воды.