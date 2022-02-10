Датчики устанавливают сотрудники ДЧС на безвозмездной основе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более 1 200 частных домов Алматы оснащены датчиками угарного газа В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что спасатели продолжают установку датчиков в частных жилых домах социально уязвимых слоёв населения. При превышении предельно допустимой концентрации токсичных веществ датчик издаёт звуковой сигнал. Устройства работают от аккумуляторной батареи, срок службы которой достигает одного сезона.
- С первого сентября 2021 года по сегодняшний день установлено 225 датчиков обнаружения угарного газа. Эти работы будут продолжаться до окончания отопительного сезона, - информировали в ведомстве.
Стоит отметить, что датчики бесплатно устанавливают жителям многих регионов Казахстана. Правда, не всегда домовладельцы к ним бережно относятся. В марте прошлого года министр по ЧС отмечал, что некоторые жители не могут даже самостоятельно заменить батарейку на датчике. Также имеются факты, когда подаренные приборы продают или выбрасывают. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.