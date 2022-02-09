Этот метод лечения позволяет напрямую доставить лекарства в дыхательные пути. Чтобы провести ингаляции используют различные небулайзеры, с которыми можно провести данную процедуру даже в домашних условиях.
Фото с сайта pixabay.com
Какой эффект дает ингаляция?
она избавляет от сухого кашля на пару часов, увлажняя слизистые оболочки;
способствует усилению мокроты и слизи, что позволяет сухому кашлю перейти во влажный;
облегчает отхождение образовавшейся мокроты;
При каких показаниях можно проводить ингаляции?
при появлении признаков ОРВИ (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, воспаление дыхательных путей);
различные инфекции дыхательных путей, туберкулез, муковисцидоз;
Все вышеперечисленные заболевания, как правило, сопровождаются кашлем, поэтому ингаляции могут быть назначены лечащим врачом в составе комплексного лечения.
Когда нельзя делать ингаляции?
если наблюдается повышенная температура тела (более 37,5 градусов);
если в мокроте присутствует гной;
если пациент страдает носовым кровотечением или присутствует кровохарканье;
при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
при непереносимости лекарственных препаратов в составе раствора для ингаляции;
Как правильно проводить ингаляции?
Для эффективности процедуры стоит придерживаться общих правил проведения ингаляции.
ингаляции рекомендуют проводить в сидя или стоя, при этом запрещено разговаривать;
убедиться, что у лекарственного препарата не вышел срок годности;
для приготовления ингаляционного раствора, необходимо использовать только стерильный физиологический раствор или дистиллированную воду;
использовать стерильные шприцы, иглы;
при кашле вдыхать лекарство медленно и глубоко через рот, при заболеваниях носоглотки через нос;
продолжительность ингаляции должна быть не более 10 минут, после приема пищи через 1-1,5 часа;
после ингаляции необходимо прополоскать рот и нос чистой водой, а также придержаться от следующего приема пищи еще на 30 минут;
не курить после ингаляции в течение одного часа;
промывать все детали небулайзера водой после каждого применения;
Перед тем, как начать применят этот способ лечение, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Будьте здоровы!
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!