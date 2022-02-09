она избавляет от сухого кашля на пару часов, увлажняя слизистые оболочки;

способствует усилению мокроты и слизи, что позволяет сухому кашлю перейти во влажный;

облегчает отхождение образовавшейся мокроты;

при появлении признаков ОРВИ (першение в горле, кашель, затрудненное дыхание, воспаление дыхательных путей);

различные инфекции дыхательных путей, туберкулез, муковисцидоз;

бронхиты, тонзиллиты, трахеиты, ларингиты, фарингиты, риниты, синуситы, бронхиальная астма;

если наблюдается повышенная температура тела (более 37,5 градусов);

если в мокроте присутствует гной;

если пациент страдает носовым кровотечением или присутствует кровохарканье;

при тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы,

при непереносимости лекарственных препаратов в составе раствора для ингаляции;

ингаляции рекомендуют проводить в сидя или стоя, при этом запрещено разговаривать;

убедиться, что у лекарственного препарата не вышел срок годности;

для приготовления ингаляционного раствора, необходимо использовать только стерильный физиологический раствор или дистиллированную воду;

использовать стерильные шприцы, иглы;

при кашле вдыхать лекарство медленно и глубоко через рот, при заболеваниях носоглотки через нос;

продолжительность ингаляции должна быть не более 10 минут, после приема пищи через 1-1,5 часа;

после ингаляции необходимо прополоскать рот и нос чистой водой, а также придержаться от следующего приема пищи еще на 30 минут;

не курить после ингаляции в течение одного часа;

промывать все детали небулайзера водой после каждого применения;

Фото с сайта pixabay.comВсе вышеперечисленные заболевания, как правило, сопровождаются кашлем, поэтому ингаляции могут быть назначены лечащим врачом в составе комплексного лечения.Для эффективности процедуры стоит придерживаться общих правил проведения ингаляции.Перед тем, как начать применят этот способ лечение, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Будьте здоровы!