- Совет №1. Чтобы цветы дольше простояли, хотя бы раз в день меняйте воду, тщательно вымывайте вазу.
- Совет №2. Прежде чем поставить цветы в вазу, добавьте в воду таблеточку аспирина либо столовую ложку уксуса. Секрет прост: в кислой среде бактерии не будут столь стремительно развиваться.
- Совет №3. Бросьте в воду таблетку активированного угля, он действительно очищает воду, устраняет запах, долго сохранит цвет. Вода будет прозрачной долгое время.
- Совет №4. Добавьте в воду пару капель белизны. Да-да, вы не ослышались. Вода долгое время сохранит свою свежесть.
- Совет №5. Растения - жуткие сладкоежки. Поэтому одна ложка сахара в воду поможет продлить жизнь прекрасным цветам.
