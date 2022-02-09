Совет №1. Чтобы цветы дольше простояли, хотя бы раз в день меняйте воду, тщательно вымывайте вазу.

Совет №2. Прежде чем поставить цветы в вазу, добавьте в воду таблеточку аспирина либо столовую ложку уксуса. Секрет прост: в кислой среде бактерии не будут столь стремительно развиваться.

Совет №3. Бросьте в воду таблетку активированного угля, он действительно очищает воду, устраняет запах, долго сохранит цвет. Вода будет прозрачной долгое время.

Совет №4. Добавьте в воду пару капель белизны. Да-да, вы не ослышались. Вода долгое время сохранит свою свежесть.

Совет №5. Растения - жуткие сладкоежки. Поэтому одна ложка сахара в воду поможет продлить жизнь прекрасным цветам.

На носу 14 февраля, День всех влюбленных, и наверняка ваши половинки непременно порадуют вас букетом красивых цветов. Очень хочется, чтобы цветы простояли как можно дольше. Но бывает так, что спустя несколько часов любимые цветы теряют свой первозданный вид. Чтобы такого не произошло, достаточно соблюдать несколько правил, которые помогут продлить жизнь розам и другим цветам. Если честно, изначально эти советы могут показаться вам несколько странными. Но не переживайте, совсем скоро эти сомнения развеются. Этими лайфхаками пользуются даже флористы.И на последок, используйте профильтрованную воду, не спешите избавляться от магазинной обертки, так как резкая смена температуры может негативно сказаться на цветах. Цветы должны стоять в том месте, где нет сквозняков и куда не попадают прямые солнечные лучи. Выносите букет на ночь в прохладное помещение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.