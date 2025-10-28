25 қазан Республика күнінде Орал қаласында 26 сәби дүниеге келді. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Дүниеге келген шақалақтардың 12- қызы бала, қалғаны ер бала екен.
Ал, ел аумағында мереке күні 709 нәресте дүниеге есігін ашты. Сәбилердің ішінде 359 ұл, 350 қыз дүниеге келді.
— Бір тәуліктік ішінде босандыру ұйымдарындағы медицина қызметкерлері 704 босандыруды жүзеге асырғанын айта кеткен жөн.Жаңа туған нәрестелердің арасында бес жұп егіз бар, бұл мерекенің тағы бір қуанышты оқиғасы болды, — деп хабарлады денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі.