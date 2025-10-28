Председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов на заседании правительства рассказал о реализации проекта по объединению энергосистемы Западного Казахстана с Единой энергетической системой страны. По его словам, этот проект повысит надежность электроснабжения в регионе и позволит увеличить мощность электростанций в Атырауской и Актюбинской областях.
— В рамках проекта планируется строительство линии 500 кВ порядка 604,3 км. Все работы выполняются в соответствии с графиком, проблем не наблюдается. Срок завершения – 2027 год, — сообщил Наби Айтжанов.
Справка: АО «KEGOC» — национальный оператор магистральных электрических сетей Казахстана, отвечающий за стабильную работу энергосистемы страны. Единая энергетическая система (ЕЭС) объединяет все крупные станции и линии электропередачи, обеспечивая бесперебойное снабжение электроэнергией по всей территории Казахстана.
- Транзитный поток через Казахстан вырос до 25,8 млн тонн
- За три года в Казахстане построили более 600 медучреждений