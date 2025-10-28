Показатель превысил уровень 2024 года на 3,2%.

В телеграм-канале правительства сообщили, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в стране активно модернизируют транспортную инфраструктуру и развивают транзитный потенциал. Главная цель — сделать логистику эффективнее, улучшить транспортное сообщение между регионами и создать условия для устойчивого экономического роста.

За восемь месяцев 2025 года через территорию Казахстана прошло 25,81 миллиона тонн транзитных грузов — это на 3,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Такой рост показывает, что предпринимаемые меры действительно работают и укрепляют позиции Казахстана как важного транзитного центра.