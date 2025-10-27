По данным World-weather, в Западно-Казахстанской области 28 октября днем и вечером ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем +12, ночью +6 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области днем облачно с переменами, температура воздуха +16. Ночью +8 градусов тепла. Ветер северо-восточный: 10 м/с.
В Актюбинской области незначительная облачность. Без осадков. Днём +14 градусов, ночью +5. Ветер юго-восточный: 10 м/с.
В Мангыстауской области днем ясная погода, ночью облачно. Температура воздуха днём составит +19 градуса, ночью +9. Ветер юго-восточный: 10 м/с.