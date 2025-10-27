31 қазанда Оралда республикалық «Халық заңгері» акциясы ұйымдастырылмақ. Науқан кешкі сағат 17:00 Жұбан Молдағалиев көшесі 19 мекенжайында өтеді.
Жыл сайын ұйымдастырылатын іс-шарада азаматтар адвокаттарға, нотариусға, прокурор, полиция қызметкерлері, сот орындаушысы мен мемлекеттік мекемелердің басшыларына кез-келген сұрағын жолдап, тегін кеңес ала алады.
«Халық заңгері» акциясының мақсаты- тұрғындардың құқықтық сауатын арттыру және тегін құқықтық көмек көрсетіп, құқықтық мәдениетті нығайтып, сот жүйесіне сенімді нығайтуды көздейді.