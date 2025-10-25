До конца года планируется завершить строительство трех больниц и станции скорой помощи.

За последние три года введено в эксплуатацию 633 объекта здравоохранения. Среди них — Национальный онкологический центр и Центр экстренной медицины в Астане, а также Центр инфекционных болезней в Алматы. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

До конца года планируется завершить строительство многопрофильной больницы в Риддере, Центра гематологии в Усть-Каменогорске и станции скорой помощи в Актау. Кроме того, продолжается реализация Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В его рамках уже построен 601 объект первичной медико-санитарной помощи, а до конца года планируют сдать ещё 54.

Также идёт модернизация 32 районных больниц до уровня многопрофильных. С начала проекта преобразованы уже восемь больниц, в том числе в Темиртау, Балхаше, а также в районах Ұлытау, Абайской, Жамбылской и Мангистауской областей. За январь–октябрь объём инвестиций в сферу здравоохранения составил 214,8 миллиардов тенге, что равняется 89% от годового плана.

Нехватка медперсонала сокращена почти на четверть. В 2025 году медицинские вузы страны выпустили 10,5 тысяч специалистов, из которых 34% распределены в сельские медицинские организации – почти вдвое больше, чем годом ранее. С учетом потребностей регионов в этом году выделено более 5 тысяч образовательных грантов. С октября 2024 года единовременные выплаты в 8,5 миллионов тенге получили 254 врача по 16 остродефицитным специальностям, работающих в сельской местности, в 2025 году поддержку получили еще 105 специалистов.