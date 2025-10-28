29 октября в Западно-Казахстанской области прогнозируют ливневый дождь, а днем переменная облачность, туман. Температура воздуха днем +13, ночью +9 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области днем облачно с переменами, ночью небольшой дождь. Днём +18. Ночью +10 градусов тепла. Ветер северо-восточный: 10 м/с.
В Актюбинской области пасмурно. Без осадков. Днём +15 градусов, ночью +5. Ветер юго-восточный: 10 м/с.
В Мангистауской области ночью сильный дождь, днем переменная облачность. Температура воздуха днём составит +20 градусов, ночью +12. Ветер северо-западный: 10 м/с.