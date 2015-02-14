Как стало известно полиции, эти два человека, имевшие доступ к огнестрельному оружию, намеревались 14 февраля направиться в общественное место, чтобы расстрелять людей, а затем покончить с собой. О возможных мотивах готовившегося преступления полиция не сообщила. Полиция подозревает, что в заговор были вовлечены еще двое мужчин, в возрасте 17 и 20 лет, также проживающие в Новой Шотландии. Следствию предстоит определить их роль в готовившемся теракте. 19-летний мужчина был найден мертвым в своем доме утром в пятницу, 13 февраля. 20-летний мужчина и 23-летняя женщина были арестованы в аэропорту в Галифаксе, а 17-летнего подростка задержали в другом месте. Полиция полагает, что арестовала всех, кто был причастен к покушению на массовое убийство. Больше по этому делу правоохранительные органы никого не разыскивают.