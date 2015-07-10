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В Караганде обрушилось строящееся здание торгового дома (фото)

Сегодня, 10 июля, в 12.55 на территории центрального рынка «Алтын Арба» в Караганде произошло частичное обрушение строящегося здания торгового дома, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря департамента по ЧС Карагандинской области Куаныша Муталлапова. Фото с сайта fireman.kz «Произошло обрушение деревянной опалубки перекрытия, армированной металлическим прутом. Площадь — 450 квадратных метров. Работавший там 34-летний бетонщик ТОО «Атлант Билдинг» госпитализирован с диагнозом «инородное тело в правом глазу» в областной медицинский центр», — сообщил Куаныш Муталлапов. В устранении завала
Marat
В Караганде обрушилось строящееся здание торгового дома (фото)
Сегодня, 10 июля, в 12.55 на территории центрального рынка «Алтын Арба» в Караганде произошло частичное обрушение строящегося здания торгового дома, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря департамента по ЧС Карагандинской области Куаныша Муталлапова.
Фото с сайта fireman.kz
Фото с сайта fireman.kz
 Фото с сайта fireman.kz «Произошло обрушение деревянной опалубки перекрытия, армированной металлическим прутом. Площадь — 450 квадратных метров. Работавший там 34-летний бетонщик ТОО «Атлант Билдинг» госпитализирован с диагнозом «инородное тело в правом глазу» в областной медицинский центр», — сообщил Куаныш Муталлапов. В устранении завала были задействованы трое человек личного состава и одна единица техники госуправления «Оперативно-спасательный отряд», а также 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по ЧС Карагандинской области. Между тем, правоохранительными органами по факту ЧП проводится досудебное расследование.
Фото с сайта fireman.kz
Фото с сайта fireman.kz
 Фото с сайта fireman.kz  
Фото с сайта fireman.kz
Фото с сайта fireman.kz
Фото с сайта fireman.kz

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