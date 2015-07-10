В Караганде обрушилось строящееся здание торгового дома (фото)
Сегодня, 10 июля, в 12.55 на территории центрального рынка «Алтын Арба» в Караганде произошло частичное обрушение строящегося здания торгового дома, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря департамента по ЧС Карагандинской области Куаныша Муталлапова. Фото с сайта fireman.kz «Произошло обрушение деревянной опалубки перекрытия, армированной металлическим прутом. Площадь — 450 квадратных метров. Работавший там 34-летний бетонщик ТОО «Атлант Билдинг» госпитализирован с диагнозом «инородное тело в правом глазу» в областной медицинский центр», — сообщил Куаныш Муталлапов. В устранении завала