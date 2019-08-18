Родник - интереснейшее природное явление. В Каратобинском районе насчитывается пять рек. Все они берут жизнь из источника. Однако в последние «сухие» годы, с предшествующей малоснежной зимой и засушливым летом, некоторые слабые родники почти перестали давать воду, а сильные, уменьшили расход в несколько раз. Явным примером стала река Калдыгайты. Активная молодежь района взялась за решение этих проблем. Первый поход в рамках акции состоялся в окрестностях села Караколь. - Благополучное существование родника часто зависит от отношения к нему человека. С этой целью мы активно принимаем участие в этой акции. Руководство района нас в этом поддержало. Мы провели работу в окрестностях реки Калдыгатай. Все делаем в ручную, сами. В будущем планируем поддерживать жизнь в обнаруженных источниках, - говорит главный специалист ресурсного центра по работе с молодежью Маралбек Амантаев. В походе приняли участие как молодежь, так и руководство района, специалисты отделов земельных отношений и земельного кадастра. Они прошли по реке Таян, в целях обнаружения высохших источников. В этом направлении ориентировали их аксакалы села, хорошо знакомые с местностью. В результате были найдены 4 родника, которым была дана новая жизнь. - Сейчас мы ведем подсчеты и нумерацию родников. С нами вместе работают специалисты отделов земельных отношений и земельного кадастра. Так же в будущем будет разработана карта в электронном формате. Где наше будущее поколение сможет найти родники по GPS навигаторам. На данном участке источники были расчищены вручную, далее мы будем делать эту работу периодически, - сообщил заместитель акима Каратобинского района Султан Жасулан. Как отметили руководство и молодежь района, акция будет продолжена и в других сельских округах. По результатам походов будет разработана электронная карта выявленных родников.