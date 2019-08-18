Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство образования и науки опубликовало на сайте "Открытые НПА" постановление премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина о реорганизации путём преобразования 27 высших учебных заведений. Документ предполагает изменение формы хозяйствования с "республиканское государственное предприятие" на "некоммерческое акционерное общество" со стопроцентным участием государства в уставном капитале. В списке значатся следующие вузы: • Актюбинский государственный региональный университет имени К. Жубанова; • Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина; • Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова; • Жетысуский университет имени И. Жансугурова; • Таразский государственный педагогический университет; • Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева; • Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева; • Кызылординский государственый университет имени Коркыт Ата; • Павлодарский государственный педагогический университет; • Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова; • Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова; • Государственный университет имени Шакарима города Семей; • Павлодарский государственный университет имени Торайгырова; • Карагандинский государственный индустриальный университет; • Костанайский государственный педагогический университет имени Умирзака Султангазина; • Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова; • Карагандинский государственный технический университет; • Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати; • Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова; • Рудненский индустриальный институт; • Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Есенова; • Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова; • Кокшетауский государственный университет им. Валиханова; • Казахский национальный женский педагогический университет; • Казахский национальный университет имени аль-Фараби; • Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Серикбаева; • Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Постановление определило основным предметом деятельности обществ предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования. Министерству образования и науки совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов предстоит утвердить уставы обществ; провести государственную регистрацию обществ в органах юстиции; избрать лиц, уполномоченных на подписание от имени обществ документов. Министерству образования и науки перейдут права владения и пользования государственными пакетами акций обществ. Документ находится на публичном обсуждении до 27 августа 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.