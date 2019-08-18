В празднике приняли участие ветераны спорта, тренеры, спортсмены. - Развитие спорта, особенно массового является одним из самых важных направлений внутренней политики Казахстана. По поручению Главы государства, в регионах уделяется серьезное внимание созданию доступной и качественной спортивной инфраструктуры. Спортсмены, занимающие первые и призовые места на соревнованиях, вносят огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, вдохновляя подрастающее поколение на активный досуг и здоровый образ жизни, заряжают их верой в собственные силы, - отметил Ондасын Уразалин, напомнив, что одним из приоритетов является развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов. В ходе профессионального праздника в Актобе впервые прошли соревнования по водному спорту каноэ и гребле на байдарках, в которых принимают участие спортсмены Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Также глава региона ознакомился с работой стрелковых клубов «Мерген» и «Стрела». В завершение аким области вручил спортсменам, внёсшим весомый вклад в развитие физической культуры и спорта региона благодарственные письма и ценные подарки.