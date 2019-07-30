Участники форума сначала встретились с победителями проекта «Жас project». Выигравший грант в 1 миллион тенге Орынбасар Сарбасов, открыл в селе свою птицеферму. В рамках проекта молодой предприниматель предоставляет свою продукцию малообеспеченным и нуждающимся семьям бесплатно. - Со мной работают еще два моих товарища. Втроем мы начали свое дело, открыли свою птицеферму. Закупили 40 гусей и 50 цыплят. Всего два вида. Первый вид — домашние. От них можно получить выводок гусят, а второй вид выращивается на мясо, в будущем планируем расширять бизнес и будем разводить уже больше видов домашней птицы, - рассказал в ходе мероприятия молодой предприниматель Орынбасар Сарбасов. А Гульсезим Аубакирова занялась клининговой деятельностью. Энергичная и предприимчивая бизнесвуман закупила для этого необходимое оборудование, среди которых и моющий пылесос. Впечатленные работой молодых находчивых начинающих предпринимателей, участники форума выразили им свою благодарность и признательность за вклад в развитие родного села. Они говорили о том, как важно определиться с выбором профессии или рода занятий смолоду и отдаваться этому делу со всей ответственностью. - В форуме приняли участие местные предприниматели, главы крестьянских хозяйств и простые жители Каратобинского района. Здесь мы предложили им свой проект. Все единогласно поддержали его. Проект называется «Бұлақ көрсен көзін аш». Проект предусматривает очистку родников для широкого их использования. Помимо буквального название проекта носит и общий смысл: когда видишь активного и перспективного человека, таланта — помоги ему раскрыться. От этого всем будет хорошо, - говорит один из участников форума Ельдар Амантаев. Форум завершился добрыми делами. Многодетным и малообеспеченным семьям были подарены ноутбуки, а также к новому учебному году, рюкзаки со школьными принадлежностями.