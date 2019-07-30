Иллюстративное фото Специалисты подсчитали, что за безопасность охотнее всего готовы платить в Нур-Султане, Алматы и Атырау. Как сообщает портал finprom.kz, в сфере услуг по проведению расследований и обеспечению безопасности зафиксирован рекордный годовой рост. Объём услуг по проведению расследований и обеспечению безопасности за первый квартал этого года составил 57,2 млрд тенге, что на 18,7% больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, что это - рекордный рост за всё время. - Более половины объёма оказанных услуг в сфере проведения расследований и обеспечения безопасности приходится на мегаполисы: Алматы, Нур-Султан, а также на Атыраускую область. Причем, к примеру, на Нур-Султан приходится 16,4% от всего объёма по РК, или 9,4 млрд тенге, а на Атыраускую область — 9%, или 5,1 млрд тенге, при этом рост за год составил сразу 57,2%, - отмечают специалисты. А вот Кызылординская область – это единственный регион, где объём услуг по проведению расследований и обеспечению безопасности сократился: минус 11,1%, до 995,1 млн тенге. Сообщается, что более половины объёма услуг по обеспечению безопасности и расследования приходится на малые предприятия: 29,2 млрд тенге (51%). На втором месте крупные предприятия: 18,1 млрд тенге (31,6%); на средние предприятия приходится 9,6 млрд тенге (16,8% от всего объёма услуг).