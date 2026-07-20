В Казахстане могут изменить правила подготовки врачей

Министерство здравоохранения Казахстана планирует перестроить систему обучения медицинских кадров, ориентируясь на фактический дефицит специалистов на местах. Проект соответствующего приказа министра размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА". Новый механизм позволит заранее рассчитывать, сколько врачей, каких профилей и в каких именно областях необходимо подготовить для закрытия кадровых дыр.

Разработанный документ внедряет единую систему планирования, которая увяжет объемы госказаказа в вузах с реальными запросами клиник. Чиновники будут детально анализировать регионы, выявляя как дефицит, так и избыток конкретных специалистов.

- Сегодня кадровая обеспеченность остается одним из ключевых факторов качества медицинской помощи. Новые правила позволят более точно прогнозировать, сколько врачей и других медицинских работников потребуется в стране в ближайшие годы, а также учитывать особенности каждого региона. В основе нового подхода будут использоваться данные о численности населения, структуре заболеваний, обеспеченности медицинскими кадрами, развитии сети больниц и поликлиник, а также прогнозы развития системы здравоохранения, - отмечается в описании к проекту.

В Минздраве особо подчеркивают, что реформа не преследует цель сократить набор абитуриентов в медицинские учебные заведения. Задача ведомства - перенаправить ресурсы на те медицинские направления, где нехватка персонала ощущается острее всего. Госаппарат планирует вести постоянный мониторинг укомплектованности больниц и поликлиник, чтобы оперативно корректировать учебные планы.