Как пояснил министр, пока по действующим законам, если на входе в заведение есть публичная оферта, текст, где написаны условия обслуживания и вы, почитав эту оферту, заходите, то вы даете согласия на такие условия. Это касается и депозитов в кафе и ресторанах.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил в кулуарах сената, что 10% за обслуживание в кафе и ресторанах будут исключены из чеков, сообщает КазТАГ.

— Мы готовим изменения, в соответствии с которыми, если в стоимость услуги заложено ваше обслуживание, то никаких дополнительных чаевых и денежных вознаграждений не должно быть, только если это ваше волеизъявление. Сегодня они сидят у вас в чеке. Мы готовим изменения, в соответствии с которыми чаевые, как обязательный атрибут, находиться там не будут. Уберут 10% за обслуживание, да. Если эта сумма сидит в стоимости, почему вы должны два раза платить? — сказал Шаккалиев в кулуарах сената в четверг.

Министр пояснил, что по действующим законам, если на входе в заведение размещена публичная оферта с условиями обслуживания, и вы, ознакомившись с ней, заходите внутрь, то автоматически соглашаетесь на эти условия. Это касается также депозитов в кафе и ресторанах.

Планируется, что новые правила будут подготовлены к октябрю.