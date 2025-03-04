В Казахстане построят четыре новых водохранилища. Одно из них в ЗКО

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов 4 марта 2025 года на заседании правительства рассказал, в каких областях Казахстана построят новые водохранилища, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2025 году планируется начать строительство четырех новых водохранилищ в трех регионах страны.

– Из них Акмола, Калгуты, Караузяк, расположенные на юге страны, направлены на покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тысяч гектар. Строительство водохранилища Большой Узень в Западно-Казахстанской области нацелено на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района с населением порядка 5 тысяч человек. Также в рамках первого этапа запланирована реконструкция водохранилищ Терс-Ащыбулак и Караконыз в Жамбылской области, а также водохранилища Коскорган и Коксарайского контррегулятора, в Туркестанской области, – сказал он.

Он отметил, что в рамках реконструкции ирригационных каналов планируется модернизировать 115 каналов протяженностью 3 452 километра с элементами цифровизации на территории шести областей, а также строительство сооружения для подпитки Астанинского водохранилища.