В Казахстане появится комиссия по контролю за тратами на «Халықтық құрылыс»

Каждый бюджетный тенге, выделенный на масштабную программу «Халықтық құрылыс», теперь будут проверять общественники, депутаты и эксперты. Такое решение продиктовано стремлением сделать расходование госсредств максимально прозрачным и не допустить финансовых злоупотреблений Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в социальной сети Х.com.

— Считаю необходимым создать государственную комиссию по контролю над расходованием бюджетных средств в ходе реализации программы «Халықтық құрылыс» («Народная стройка»), которая была анонсирована мною в ежегодном Послании 28 октября, - рассказал президент.

Новая комиссия создается как прямой инструмент общественного контроля после недавнего Послания, озвученного 28 октября. В состав вошли не только профильные чиновники, но и те, кто сможет объективно оценивать реальное положение дел на местах — депутаты маслихатов и Құрултая, активисты, волонтеры и журналисты.

Почему это важно для каждого казахстанца

Главный плюс такого формата — прямой контроль качества. Общественники на передовой смогут вовремя замечать отклонения от стандартов при строительстве объектов, будь то новые школы, больницы или дороги.

Это значит, что выделенные средства не растворятся на бумагах, а объекты будут сдаваться вовремя и в надлежащем виде. Участие волонтеров и СМИ гарантирует, что любые нарушения станут достоянием гласности.