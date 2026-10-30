В Казахстане продлили время работы участковых врачей

В Казахстане время приема участковых врачей увеличили с четырех до шести часов, а сроки ожидания сократили до одного-трех дней, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Меры приняли на республиканском уровне для повышения доступности первичной медицинской помощи, сказала глава ведомства Акмарал Альназарова на заседании в Алматы. Минздрав потребовал от медорганизаций убрать преграды для пациентов, вовремя обновлять графики приема и жестко спрашивать с руководителей поликлиник за доступность помощи.

Что меняется по всей стране:

Участковые врачи теперь ведут прием не 4, а 6 часов в день, а ждать помощи стало быстрее - от одного до трех дней.

Медсестры получили больше полномочий: теперь они ведут самостоятельный прием пациентов.

По всей республике открыли 684 кабинета неотложной помощи и создали 988 мобильных бригад для вызовов четвертой категории.

Министр здравоохранения подчеркнула, что работу главных врачей поликлиник теперь будут оценивать по одному главному критерию - насколько легко и быстро пациенты могут попасть на прием. Контроль за качеством медицинского обслуживания продолжится.