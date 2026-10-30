В Казахстане продлили время работы участковых врачей

В Казахстане время приема участковых врачей увеличили с четырех до шести часов, а сроки ожидания сократили до одного-трех дней, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Меры приняли на республиканском уровне для повышения доступности первичной медицинской помощи, сказала глава ведомства Акмарал Альназарова на заседании в Алматы. Минздрав потребовал от медорганизаций убрать преграды для пациентов, вовремя обновлять графики приема и жестко спрашивать с руководителей поликлиник за доступность помощи.
Что меняется по всей стране:
- Участковые врачи теперь ведут прием не 4, а 6 часов в день, а ждать помощи стало быстрее - от одного до трех дней.
- Медсестры получили больше полномочий: теперь они ведут самостоятельный прием пациентов.
- По всей республике открыли 684 кабинета неотложной помощи и создали 988 мобильных бригад для вызовов четвертой категории.
Министр здравоохранения подчеркнула, что работу главных врачей поликлиник теперь будут оценивать по одному главному критерию - насколько легко и быстро пациенты могут попасть на прием. Контроль за качеством медицинского обслуживания продолжится.
- Формальный подход к исполнению поручений недопустим. Министерство продолжит мониторинг их реализации. По всем выявленным нарушениям Комитетам поручено провести соответствующие контрольные мероприятия и принять меры в пределах компетенции. При отсутствии положительной динамики будут приниматься необходимые управленческие решения, - заявила министр.