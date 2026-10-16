В Казахстане раскрыли зарплаты по профессиям: Кто получает миллион, а кто меньше 200 тысяч тенге?

Сколько зарабатывают казахстанцы в 2026 году? Опубликованы зарплаты врачей, учителей, водителей, поваров и руководителей. Неожиданные цифры.

Разница между зарплатами представителей отдельных профессий в Казахстане превышает пять раз. Пока средний заработок руководителей организаций составляет более миллиона тенге, у некоторых работников сферы обслуживания он не достигает даже 200 тысяч. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики, передает МойГород

Согласно исследованию, опубликованному 14 октября 2026 года, средняя номинальная заработная плата руководителей организаций в Казахстане составила 1 101 149 тенге. Для сравнения: средний заработок поваров оказался на уровне 192 626 тенге.

Получается, что руководители организаций в среднем зарабатывают примерно в 5,7 раза больше поваров. Однако различия наблюдаются не только между руководящими должностями и сферой общественного питания.

Сколько зарабатывают врачи, учителя и медсестры в Казахстане?

По данным Бюро национальной статистики, средняя зарплата врачей составляет 491 385 тенге, а медицинских сестер – 264 636 тенге.

В сфере образования ситуация выглядит следующим образом: средний заработок преподавателей высших учебных заведений достиг 467 729 тенге. Учителя средней и начальной школы получают в среднем 415 042 тенге.

При этом средняя зарплата воспитателей составляет 271 309 тенге.

Таким образом, средний заработок руководителя организации более чем в два раза превышает зарплату врача и приблизительно в 2,7 раза – учителя школы.

Зарплаты по профессиям в Казахстане в 2026 году

Согласно опубликованной статистике, средняя номинальная заработная плата представителей отдельных профессий выглядит так:

Профессия (средняя зарплата):

Руководитель организации – 1 101 149 тенге

Начальник цеха – 938 340 тенге

Руководитель специализированного подразделения – 715 233 тенге

Инженер – 702 040 тенге

Врач – 491 385 тенге

Преподаватель вуза – 467 729 тенге

Учитель школы – 415 042 тенге

Бухгалтер – 398 577 тенге

Водитель автомобиля – 328 147 тенге

Воспитатель – 271 309 тенге

Кассир – 271 096 тенге

Медицинская сестра – 264 636 тенге

Продавец – 262 443 тенге

Официант – 223 510 тенге

Повар – 192 626 тенге

Неожиданный факт: машинисты могут зарабатывать больше врачей

В статистике обнаружилась еще одна интересная деталь. Средняя зарплата машинистов экскаваторов составила 565 104 тенге, а машинистов бульдозеров, автогрейдеров и скреперов – 554 572 тенге.

Это выше среднего заработка врачей, учителей и преподавателей вузов.

Еще более заметный показатель зафиксирован у водителей трамваев и троллейбусов – 600 628 тенге.

При этом речь идет об усредненных показателях по соответствующим профессиональным группам. Доход конкретного специалиста может существенно отличаться в зависимости от региона, работодателя, квалификации и условий труда.

В каком городе руководители получают больше всего?

Существенная разница обнаружилась и между регионами Казахстана.

В Алматы средняя зарплата руководителей организаций достигла 1 775 308 тенге. В Астане этот показатель составляет 1 235 634 тенге, а в Шымкенте – 736 011 тенге.

Таким образом, средний заработок руководителей в Алматы приблизительно в 2,4 раза выше, чем в Шымкенте.

Однако высокая средняя зарплата руководителей не означает, что все работники соответствующего города получают сопоставимые доходы.