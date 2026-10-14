В Казахстане реформируют автодорожную отрасль после критики Токаева

Премьер-министр поручил рабочей группе подготовить конкретные предложения и пакет законодательных поправок до 1 декабря текущего года.

В Казахстане по поручению президента создали правительственную рабочую группу, которая займётся глубокой реформой автодорожной отрасли. Об этом сообщили в кабмине.

- Распоряжением Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова создана рабочая группа по реформированию автодорожной отрасли в рамках задач, поставленных Главой государства на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, - говорится в официальном сообщении.

Перед рабочей группой поставили задачи кардинально пересмотреть действующую систему строительства дорог и оценки их качества, а также обновить строительные нормы и стандарты.

Новая модель управления сферой, включая внедрение цифровых решений, позволит улучшить автодорожную инфраструктуру, повысить прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.

В состав спецгруппы под председательством первого вице-премьера вошли руководители министерств транспорта, промышленности и строительства, финансов, внутренних дел, экологии, энергетики, а также заместитель Главного транспортного прокурора. Кроме того, к работе привлекли представителей "КазМунайГаза", "ҚазАвтоЖола", Национального центра качества дорожных активов, КаздорНИИ, "Госэкспертизы", КазНИИСА, депутатов Курултая и отраслевых экспертов.

Премьер-министр поручил рабочей группе подготовить конкретные предложения и пакет законодательных поправок до 1 декабря текущего года.

Напомним, во время выступления на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі Токаев высказался о состоянии дорог в Казахстане.