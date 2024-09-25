По данным еnergyрrom.kz, в Казахстане вдвое вырос объём реализации антибиотиков на внутреннем рынке. За первое полугодие 2024-го было продано 41,2 тонны таких препаратов — столько же, сколько за весь прошлый год. Возросший спрос был удовлетворён за счёт поставок зарубежных компаний. Они увеличили экспорт антибактериальных средств в РК в 2,4 раза, поставив на 18,2 тонны больше, чем годом ранее. Отечественные производители внесли небольшой вклад в общий прирост реализации, однако благодаря этому увеличили объёмы выпуска на 32,1%.

А теперь посмотрим, как изменились цены на антибиотики. С конца 2023-го — начала 2024 года наблюдается резкий рост цен на азитромицин и «Флемоксин Солютаб». Азитромицин в январе подорожал сразу на 17,9%. В феврале на 21,2% стал дороже и препарат пенициллинового ряда «Флемоксин Солютаб». Высокий темп роста ценника на это лекарство продолжал держаться на высоком уровне восемь месяцев подряд. Существенное удорожание азитромицина было не таким длительным, к концу лета динамика роста стоимости препарата была уже в пределах 13,6%.

Учитывая статистику общего повышения цен на фармацевтическую продукцию, можно отметить, что за последний год антибиотики дорожали заметнее, чем другие лекарства. Исключением среди других препаратов можно назвать только парацетамол: за год его стоимость выросла более чем на 30%.