Средние цены на десяток яиц первой категории по стране составил 513 тенге. По словам аналитиков, ситуация с производством яиц в этом году действительно выглядит лучше, чем в прошлом, что связано с усиленной поддержкой местных производителей.

Как сообщают в Бюро национальной статистики, с 10 по 17 сентября яйца I категории подорожали в среднем на 2%. В последний раз высокие темпы фиксировались в конце сентября 2022-го. Рост цен на яйца осенью является обычным явлением, однако в этом году заметны особенные резкие скачки в отдельных городах. К примеру, в Актобе рост составил 7,4%, а в Актау — впечатляющие 9,8%.

Средние цены на десяток яиц первой категории по стране составил 513 тенге. По словам аналитиков, ситуация с производством яиц в этом году действительно выглядит лучше, чем в прошлом, что связано с усиленной поддержкой местных производителей.

Напомним, что в начале 2024 года в акимате ЗКО сообщили, что в регионе функционируют две птицефабрики - это ТОО «Уральская птицефабрика» (производительность 96 миллионов штук в год) и ТОО «Агрофирма «Акас». (60 миллионов штук в год). Продукция полностью реализуется в области и не экспортируется в другие области.

Фото БНС АСПиР РК