Вчера, 18 января, мы сообщали о том, что в некоторых супермаркетах куриные яйца отпускают не более десятка в одни руки. Уральцы поинтересовались не является ли такое ограничение причиной того, что накануне Россия выступила с просьбой увеличить поставку яиц из Казахстана.



Между тем, по данным акимата ЗКО, в регионе функционируют две птицефабрики - это ТОО «Уральская птицефабрика» (производительность 96 миллионов штук в год) и ТОО «Агрофирма «Акас». (60 миллионов штук в год). Продукция полностью реализуется в области и не экспортируется в другие области.

Яйца категорий С1 на птицефабрике ТОО «УПФ» продаются по 520 тенге за десяток, ТОО «Агрофирма «Акас» реализуется по 470 тенге за десяток.

– С октября 2023 года куриные яйца поставляются в 50 торговых точках по 430 тенге за десяток в свою очередь, торговые объекты реализуют населению по 475 тенге за десяток с 10% торговой надбавки, - отметили в областном акимате.

Что касается ограничения по продажам яиц, то в акимате ЗКО подчеркнули, что 10 яиц в одни руки отпускались во время новогодних праздников. Делалось это для того, что избежать спекуляцию востребованных продуктов.

Продукция еще одного местного производителя (ТОО «Уральская птицефабрика» - прим. автора) на торговых полках также значительно дешевле привозного товара.

Нужно отметить, что на полках торговых объектов также есть привозная продукция из Актюбинской, Костанайской и Акмолинской областей (ТОО «Жас-Канат 2006», г Рудный, ПК «Ижевский», Акмолинская область - прим. автора), цены на которые выше цен местных производителей (от 600 тенге и выше - прим. автора). В цену товара включают расходы на логистику.

В акимате региона подчеркнули, что в области дефицита куриных яиц категории С1 нет. Данный вопрос находится у них на контроле.