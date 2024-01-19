Сегодня, 19 января, прошлом совместное заседание депутатов сената и мажилиса, на котором было озвучено предложение президента Токаева об отправке миротворцев из Казахстана на самостоятельную миссию на Голанские высоты. Предложение депутаты обеих палат Парламента поддержали единогласно.



По словам министра обороны РК Руслана Жаксылыкова, начиная с 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. В составе миротворческого подразделения в миссии "Временные силы ООН в Ливане" с 2018 года участвовали 538 военнослужащих из Казахстана.



На сегодня казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: шесть офицеров в Западной Сахаре, два офицера в Центральноафриканской республике, два офицера в Демократической республике Конго, девять военнослужащих в Ливане.

Руководство ООН дало высокую оценку боевой выучке казахстанских военнослужащих и выразило готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН. Многих казахстанских офицеров наградили медалями за личный вклад в миротворческую деятельность.

- На фоне сокращения миротворческих миссий растёт конкуренция между странами, предоставляющими миротворческие воинские контингенты. Для закрепления позиций Казахстана в рамках миротворческой деятельности ООН считаю целесообразным и предлагаю продолжить поэтапное расширение географии участия Вооружённых Сил РК в миротворческих миссиях в рамках главы VII Устава ООН на Ближнем Востоке, в Республике Южный Судан и в Абьее, – привел слова Токаева Руслан Жаксылыков.



Как стало известно, первый самостоятельный национальный миротворческий контингент, состоящий из 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва, будет направлен в миссию "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах".



Транспортировка контингента и имущества будет осуществлена за счёт казахстанской стороны, а развертывание планируется начать уже с марта 2024 года.