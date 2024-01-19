В съёмном доме, где жила семья Даши произошло замыкание проводки и начался пожар. Даше тогда было всего четыре месяца, она чудом осталась жива. У ребёнка обгорело лицо и руки, малышка осталась инвалидом. В свои шесть лет ей пришлось перенести уже восемь операций. Из них пять на лице и три на руке. На правой ручке ей ампутировали четыре пальца.

Маленькой Даше в дальнейшем предстоит перенести пластическую операцию. А пока ей необходимы дорогие мази и лечение, чтобы лицо не тянуло рубцами. Мама девочки Людмила Жукова воспитывает четверых детей, получает пособие как многодетная семья, но этого не хватает, ведь собственного жилья у них нет.

— Дочь растет, часто спрашивает почему у нее такое лицо и когда вырастут её пальцы на руке. Мне очень тяжело на это смотреть, не знаю как дальше жить с этим. Да, она как и все дети играет, но из-за погоды у нее ноет место ампутации пальцев, она начинает плакать. Она же растёт начинает понимать и задавать вопросы. Мы были у врача, нам сказали, что в мае приедет профессор по пластическим операциям из Турции и нас пригласят к нему на приём. И он уже точно скажет, что нам делать дальше. Ну, а пока остаётся только мазать мазью ожоги, чтобы их не затянуло рубцами. Препараты, которые нам прописали очень дорогие, один тюбик стоит 28 000 тенге. Денег просто не остаётся, сама я подрабатываю уборкой квартир, но этого мало, — рассказала мама девочки.

Семье необходимо собрать 560 тысяч тенге на 20 тюбиков мази.

Все, кто желает помочь со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400 4301 3911 3978. Он привязан к номеру +7 (707) 804 12 16. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Дарьи.