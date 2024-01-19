По информации министерства торговли и интеграции РК, внесены изменения в постановление Правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года.

Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).

Согласно изменениям, которые внесены в постановление Правительства РК от 23 ноября 2000 года «акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад», говорится в сообщении министерства.

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Отметим, единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

По данным минторговли, рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты Парламента.

- В течение прошлого года члены рабочей группы, представляющие различные направления, такие как медицина, физиология, география, метрология и другие, изучали вопрос установления благоприятного часового пояса на территории Казахстана. Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному (природному). При этом рабочей группой был изучен международной опыт, в ходе чего установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства. Эксперты также отметили как положительный факт, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов нашей страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб, - заявили в министерстве торговли страны.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.

Между тем, жители ЗКО считают, что должны жить по часовому поясу UTC +3.