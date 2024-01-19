Сегодня, 19 января, православные всего мира празднуют Крещение Господне. Традиционная праздничная служба прошла в соборе Михаила Архангела. Возле церкви подготовили купель в виде креста и дополнительную прорубь для набора воды.
Люди приходят к проруби, чтобы набрать святой воды и окунуться. Для большинства это не первое купание, но есть и те, кто купался впервые. Особую выдержку показали дети, не побоявшиеся мороза и окунувшиеся три раза с головой.
У каждой купели дежурят спасатели. Купание продлится до полуночи.