Зампредседателя СПК «Актобе» Нарек Гегамян прокомментировал видео, которое распространили в сети. На видео двое мужчин. Один другому передает предмет, похожий на конверт. И написано, что это замруководителя СПК «Актобе» и помощник замакима Актюбинской области.



Якобы «29 декабря, на новогодние праздники Ажниязов Руслан - первый зампред правления «СПК Актобе», помимо основной премии, начислил отдельным сотрудникам дополнительную премию (10-15 человек) в размере 2-3 окладов, около 12 млн тенге». Эти деньги, по словам автора видео, позже собрали обратно и передали помощнику заместителя акима Актюбинской области. Сотрудников «СПК Актобе» якобы вынудили снять начисленную премию из ближайших банкоматов и передать обратно Руслану Ажниязову. Автор обращается к Антикору, чтобы все проверили, опросили сотрудников СПК.



Зампредседателя СПК «Актобе», к которому обратились журналисты, сообщил, что по поводу видео назначено служебное расследование. На нем первый зампредседателя СПК «Актобе» Руслан Ажниязов, второй человек в СПК не работает. В конце прошлого года сотрудники СПК «Актобе» получали премии, их выдают к праздникам, Ажниязов находится на работе, результаты расследования сообщат позже.



Нашумевшее видео прокомментировали и в акимате Актюбинской области.

