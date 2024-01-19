Крещение Господне в Атырау официально отметили на реке Урал в районе старой части города. Это уже давнее место проведения народного праздника.



Освятил воду настоятель Успенского собора Александр Козулев. Сотрудники ДЧС обеспечивают безопасность горожан: по словам группы по связям с общественностью, в нынешнем году лед тоньше прошлогоднего на 10 см.



Окунуться в прорубь или набрать воды можно не только в реке в районе ресторана «Урал», но и в районе Жилгородка, возле пляжа; у моста Газиза Жубанова (старый мост Мечникова), в Жылыойском районе: в Кульсары, мкр. Береке, озеро Камыскуль; в Махамбетском районе, селе Махамбет (в районе старого парка); в реке Шарон, что в Курмангазинском районе, с. Курмангазы; в Индерском районе, п. Индерборский в районе старой спасательной станции).



Лина ОЙЛОВА

Фото автора